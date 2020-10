Erfenis van in de sneeuw overleden Duitse miljardair ontaardt in familieruzie

Ervaren

De atleet en ervaren alpinist was aan het trainen voor een intensieve toerskiwedstrijd van 53 kilometer lang georganiseerd door het Zwitserse leger, die tien dagen later zou plaatsvinden. De 58-jarige detailhandelaar - baas van Tengelmann, een Duits familiebedrijf met 90.000 werknemers dat onder meer doe-het-zelfketen OBI en een kledingprijsvechter bezit - ademde sport. Extreme sport, als het even kon, want ‘zulke ervaringen blijven in onze herinnering’.

Nog altijd vermist

Haub is na dat moment niet meer gezien. Zijn familie schakelde die middag, toen hij niet op een afspraak verscheen, direct de politie in. Het vermoeden is dat hij is omgekomen bij een lawine of in een gletsjerspleet is gegleden. Met helikopters en speurhonden is getracht de man te vinden, reddingswerkers lieten zich ook afzakken in gletsjerspleten. Zonder resultaat. Nu, tweeënhalf jaar later, is zijn lichaam nog altijd niet gevonden.