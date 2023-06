Erdogan zegt op laatste moment af voor top in Moldavië die Europees signaal moet zijn voor Rusland

De top in Moldavië is een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPC), een collectief dat is opgericht naar aanleiding van de Russische oorlog in Oekraïne. Het is bedoeld om Europese leiders binnen en buiten de EU samen te brengen en zo een sterk signaal van Europese eenheid te sturen naar Rusland. Deze top in Moldavië is de tweede samenkomst van de EPC, na een openingsbijeenkomst in Praag in oktober vorig jaar.