Erdogan wil Turkse relaties met EU opnieuw op de rails zetten

Turkije biedt Grieken­land aan te onderhande­len over omstreden gasexplora­ties

11 januari Turkije heeft Griekenland uitgenodigd om te onderhandelen over een regeling van het geschil over de gasexploratie van de Turken. "Vandaag nodigen we Griekenland uit om deel te nemen aan de verkennende gesprekken. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in januari", zo zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu.