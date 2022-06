Erdogan wil doodstraf voor wie bosbranden heeft aangestoken

Passagiers filmen noodlan­ding en ontsnap­ping uit brandend vliegtuig

Passagiers hebben het moment dat ze uit een gecrasht vliegtuig in Miami ontsnappen gefilmd. Op andere beelden is te zien hoe het vliegtuig een noodlanding maakt. De passagiers zijn duidelijk opgelucht wanneer blijkt dat die gelukt is. Er barst een spontaan applaus uit. Op dat moment stond het vliegtuig al in brand.

19:16