Erdogan wil begrip van bondgenoten voor zijn negatief advies over NAVO-toetreding van Zweden en Finland

LIVE OORLOG OEKRAÏNE. “Bijna 1.000 Oekraïense militairen in Marioepol hebben zich overgege­ven” - Britse regering wil oorlogstri­bu­naal tegen Rusland

De vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou zijn opnieuw tijdelijk opgeschort “omdat Moskou de situatie niet snapt”. Dat zegt Mikhailo Podoliak, een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De zorg over het welzijn van meer dan 260 Oekraïense strijders die zich na weken van wanhopig verzet bij de staalfabriek Azovstal in Marioepol overgaven aan de Russische troepen neemt toe. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

13:47