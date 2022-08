Erdogan vreest voor gevechten rond Oekraïense kerncentrale Zaporizja: “We willen geen nieuwe Tsjernobyl”

Belg krijgt twaalf jaar cel voor zuuraanval in Duitsland

Een 42-jarige Belg is in het Duitse Wuppertal veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het toebrengen van een zwaar lichamelijk letsel. Samen met een tweede persoon viel hij op 4 maart 2018 Bernhard Günther aan bij zijn woning in Haan bij Düsseldorf. Daarbij gooiden ze sterk geconcentreerd zwavelzuur over de man.

13:56