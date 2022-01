Erdogan vervangt hoofd statistiekbureau na rel over inflatiecijfers

Lichaam vermiste jongen (10) gevonden in valies in Frankrijk: spoor leidt naar moeder

De Franse autoriteiten hebben het lichaam van een vermiste jongen (10) gevonden in een valies die in een afvalcontainer was achtergelaten in Ferrières-en-Brie, een gemeente net ten oosten van Parijs. De vader van de jongen sloeg woensdagavond alarm toen hij thuiskwam en zijn zoon nergens kon vinden. Hij zag ook overal bloedsporen in de woning. De vriendin (33) van de man - de moeder van de jongen - bleek eveneens spoorloos.

