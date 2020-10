Erdogan roept op tot boycot Franse producten: “Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor WOII”

President Recep Tayyip Erdogan heeft de Turken opgeroepen om Franse producten te boycotten. Tussen Turkije en Frankrijk is de voorbije dagen een diplomatieke rel ontstaan na kritische opmerkingen die de Franse president Emmanuel Macron had gemaakt over de islam. Volgens Erdogan worden moslims in Europa vandaag behandeld zoals de Joden in de tijd van de nazi’s.

Macron had gewaarschuwd tegen islamisme in de nasleep van de moord op Samuel Paty. De leraar werd op 16 oktober onthoofd omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien.

De Turkse regering heeft vandaag met klem verklaard dat ze de moord op de leraar “monsterlijk’ vindt. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.

Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen islamieten te keren en de islam als een kwaad af te schilderen. Moslims in Europa worden volgens de Turkse president behandeld zoals Joden voor de Tweede Wereldoorlog.

“Monsterlijk”

Tijdens een toespraak in Ankara riep Erdogan op tot een boycot van Franse producten: “Net zoals in Frankrijk sommigen zeggen ‘koop geen Turkse merken’, spreek ik van hieruit tot mijn landgenoten: let vooral niet op Franse merken en koop ze niet”.

Afgelopen weekend had de Turkse president ook al de geestelijke gezondheid van zijn Franse ambtgenoot ter discussie gesteld. “Wat valt er te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen leden van verschillende geloofsgroepen op deze manier behandelt: ten eerste, mentale controle”, speechte Erdogan zaterdag. Volgens de Turkse leider heeft Macron “psychische checks” nodig.

“Onaanvaardbaar”

Die uitlatingen vielen in Parijs in slechte aarde. Frankrijk besliste om zijn ambassadeur uit Turkije terug te roepen. Joseph Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid van de EU, noemde Erdogans uitspraken gisteren “onaanvaardbaar”. Ook Europees president Charles Michel veroordeelde de Turkse “beledigingen”. De Duitse bondskanselier Angela Merkel bestempelde de uitspraken als “lasterlijk”.

Turkije is het niet het eerste land dat oproept om Franse producten niet langer te kopen. In Qatar en Koeweit hebben diverse winkelbedrijven besloten Franse artikelen in de ban te doen. In andere islamitische landen hebben mensen via sociale media opgeroepen tot een boycot van Frankrijk.

Onder meer in Bangladesh trokken personen vandaag de straat op om te betogen tegen onze zuiderburen. De demonstranten hadden plakkaten bij met daarop een karikatuur van Emmanuel Macron en de woorden: “Macron is de vijand van vrede”. Elders staken betogers Franse vlaggen in brand.

Extremisme

President Macron heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat hij staat voor de vrije meningsuiting en heeft de Franse autoriteiten opdracht gegeven hard op te treden tegen extremisme.

Hij heeft ook de daad bij het woord gevoegd. De politie is overgegaan tot tientallen invallen en huiszoekingen en heeft een moskee en enkele verenigingen gesloten. Er wordt met hernieuwde inspanning in Frankrijk gewerkt aan de uitzetting van als asielzoeker afgewezen jihadistische figuren en er wordt gespeurd naar geldstromen van extremistische organisaties.

Spotprenten

Op Franse overheidsgebouwen in Montpellier en Toulouse waren vrijdag, rond de herdenking van Paty, projecties te zien van de spotprenten in kwestie, die eerder in het satirische blad Charlie Hebdo hadden gestaan. Islamitische terroristen pleegden in 2015 een bloedige aanslag op de redactie van het blad in Parijs.

In de islamitische wereld wordt aanstoot genomen aan de Franse steun voor mensen die spotprenten van Mohammed laten zien. Strenggelovige moslims vinden het afbeelden of ridiculiseren van hun profeet een ernstige zonde.

Volledig scherm Een kind nam gisteren in Istanboel deel aan een betoging tegen Frankrijk. © AP

Macron liet gisteren nog eens duidelijk verstaan dat Frankrijk “niet zal toegeven, nooit”. “We respecteren alle verschillen op vredelievende wijze. We accepteren haatzaaien niet en verdedigen het redelijke debat”, schreef hij in het Engels en het Arabisch op Twitter. “We zullen altijd aan de kant van menselijke waardigheid en universele waarden staan.”

Arme voorsteden

Frankrijk telt 67 miljoen inwoners. Het is in de officiële stukken niet toegestaan de inwoners in te delen naar ras of religie. Volgens schattingen zijn er meer dan vier miljoen voornamelijk soennitische moslims inwoner van de republiek. Maar naar schatting 8,5 miljoen Fransen zouden een islamitische achtergrond hebben. Een minderheid beschouwt de Franse staat als islamvijandig en draagt het jihadisme uit, vooral in veel arme voorsteden.

Na de bedreigingen van de Turkse president vandaag aan het adres van Frankrijk bereikte de lira een dieptepunt ten opzichte van de dollar en de euro. Voor het eerst moest voor een dollar meer dan acht lira kosten betaald worden. Voor de Turkse lira gaat het in de laatste negen weken om de langste fase met waardeverliezen sinds 1999. Sinds het begin van het jaar heeft de lira in de handel met de euro meer dan 40 procent in waarde verloren en in de handel met de dollar 35 procent.