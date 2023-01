Erdogan reageert fors op koranverbranding in Zweden: “Geen Turkse steun voor NAVO-lidmaatschap”

Boris Johnson op verras­sings­be­zoek in Oekraïne: “Hoe sneller Poetin faalt, hoe beter voor Oekraïne en voor de hele wereld”

De Britse ex-premier Boris Johnson heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. De voormalige premier, die in zijn thuisland geconfronteerd wordt met nieuwe vragen over zijn persoonlijke financiën, zei dat het een "voorrecht" was om solidariteit te tonen met het door oorlog verscheurde Oekraïne.

