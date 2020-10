Erdogan ontkent dat hij Syrische jihadisten naar Nagorno-Karabach stuurde

Seda (34) verkoopt bloemen voor hulp aan Armeense oorlogskin­de­ren: “Hun vaders worden afgeslacht, een massamoord dreigt”

13 oktober De oorlog in Nagorno-Karabach beroert de Armeense gemeenschap. Seda Virabian (34) uit Kortrijk schenkt de opbrengst van de verkoop van bloemen in haar zaak aan hulp voor oorlogskinderen in Armenië. “We leven hier ver van wat er zich daar afspeelt, maar ook wij gaan ermee slapen en worden ermee wakker. Vele honderden Armeniërs, vaak jonge papa’s, stierven al. Een nieuwe genocide dreigt. We worden vermoord om wie we zijn. Deze oorlog moet meteen stoppen.”