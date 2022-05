Erdogan kondigt gesprekken met Finland aan over NAVO-toetreding

Opnieuw beschuldigde hij Finland, Zweden en ook andere Europese landen ervan niet doortastend genoeg op te treden tegen “terreurorganisaties”. Turkije beschouwt de YPG als de Syrische tak van de PKK. De Koerdische Arbeidspartij staat in Turkije, Europa en de VS als een terreurorganisatie opgelijst. De YPG is echter een bondgenoot van de VS in Syrië. Turkije wil dat die militie ook als een terreurorganisatie wordt bestempeld.