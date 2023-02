Erdogan: huizenbouw in aardbevingsgebieden in Turkije gaat in maart van start

In Japan aanbeden, eeuwenoude ‘mummie’ van zeemeermin blijkt “in elkaar geknutseld door zeeman”

In Japan is na uitvoerig onderzoek een einde gekomen aan een spannend verhaal. De al jaren in een tempel aanbeden ‘mummie’ van een zeemeermin blijkt niets meer dan een in elkaar geknutseld beeldje van wat visschubben en -tanden, papier en katoen.