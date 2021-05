Erdogan eist schadevergoeding van rivaal die hem met Israëlisch premier Netanyahu vergeleek

11-jarig meisje in Florida ontsnapt op het nippertje aan kidnapper

12:05 In de Amerikaanse staat Florida is een 11-jarig meisje kunnen ontkomen aan kidnapping op klaarlichte dag. Het meisje was aan het wachten op de bus toen een witte auto plots voor haar neus stopte. De bestuurder stapte uit en ging meteen op het kind af. Op videobeelden is te zien hoe het meisje zich probeert los te wringen, waar ze uiteindelijk ook in slaagt.