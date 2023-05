Erdogan doet plannen voor tweede stemronde uit de doeken

ANALYSE. Is dit een rode lijn voor Poetin? België zet eerste stap in 'straalja­gers­co­a­li­tie' voor Oekraïne

België is bereid om Oekraïense gevechtspiloten op te leiden om met F-16-straaljagers te vliegen en treedt dus toe tot de de ‘straaljagercoalitie’ van de Oekraïense president Zelensky. Wat is het doel van die coalitie? Waarom stribbelt de VS tegen en tegen wanneer worden de eerste westerse gevechtsvliegtuigen in Kiev verwacht? Oud-kolonel Roger Housen beantwoordt de belangrijkste vragen. “Als je F-16’s begint te leveren, stijgt natuurlijk wel het risico dat het conflict uitdijt...”