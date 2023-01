Erdogan doet opnieuw bemiddelingspoging in Oekraïne, Poetin kaatst bal terug naar Zelensky

Erdogan had zijn Russische ambtgenoot tijdens het telefoongesprek opgeroepen tot een "eenzijdig staakt-het-vuren" in Oekraïne. "De oproepen tot vrede en de onderhandelingen tussen Moskou en Kiev moeten ondersteund worden door een eenzijdig staakt-het-vuren", zo stelde de Turkse president.

Maar volgens Poetin ligt de bal in het kamp van Zelensky. De Oekraïense autoriteiten moeten “voldoen aan de welgekende eisen die al meermaals werden geuit, en rekening houden met de nieuwe territoriale realiteiten”, zo luidt het in een communiqué van het Kremlin.

Zo speelde Ankara een sleutelrol in de gevangenenruil van september vorig jaar tussen Rusland en Oekraïne en in het afsluiten van een deal, in juli 2022 onder auspiciën van de Verenigde Naties, waardoor de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee en de Bosporus mogelijk werd.