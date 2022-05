Erdogan blokkeert NAVO-toetreding van Zweden en Finland: “Beide landen bieden onderdak aan PKK”

Schutter in supermarkt reed 370 kilometer om zo veel mogelijk zwarten te doden: “Hij vreesde voor een omvolking”

Payton Gendron heeft tijdens zijn moordende raid in de supermarkt in Buffalo bewust zwarte klanten geviseerd. Een blanke man die weerloos op de grond lag, spaarde hij. De schutter excuseerde zich zelfs bij hem, blijkt uit de beelden die hij zelf maakte. In het manifest dat hij achterliet, blijkt dat hij vreesde voor een omvolking. De schutter reed 370 kilometer omdat er in de wijk waar hij toesloeg veel zwarten wonen.

15 mei