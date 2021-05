Erdogan: “Biden heeft bloed aan zijn handen vanwege steun aan Israël”

Opnieuw tientallen Israëli­sche luchtaan­val­len op Gazastrook: 200 Palestij­nen omgekomen op week tijd

16:14 Het Israëlische leger heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Dat hebben getuigen in de Palestijnse enclave gemeld: enkele inwoners hadden het over een ongezien harde aanval. Volgens de plaatselijke autoriteiten werden honderden gebouwen beschadigd. Sinds de start van het conflict zouden al 200 mensen zijn omgekomen.