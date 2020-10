Erdogan bevestigt Turkse test met Russisch S-400-raketafweersysteem

Melania laat zich al meer dan jaar niet zien op rally’s Trump: “Ze doet niets waar ze geen zin in heeft”

22 oktober Melania Trump is nu al meer dan een jaar dé grote afwezige op de verkiezingsrally’s van haar man Donald, die op 3 november herkozen hoopt te worden als president van de Verenigde Staten. Het is de allereerste keer in de moderne Amerikaanse geschiedenis dat een first lady zich zo afzijdig houdt. Volgens bronnen van nieuwszender CNN zou Melania gewoon doen wat ze altijd doet: waar ze zin in heeft. En dat is duidelijk niet op campagne gaan.