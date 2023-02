Erdogan bereid tot instemming met toetreding Finland tot NAVO, maar niet Zweden

Nieuw beeld van Stalin onthuld in voormalig Stalingrad

In de Russische stad Volgograd, het voormalige Stalingrad, is een nieuw borstbeeld onthuld van Sovjetdictator Josef Stalin. Dit gebeurde tijdens een herdenking van de overwinning in de Slag om Stalingrad in 1943. De overwinning van het Sovjetleger op de Duitsers, werd een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog en is dit jaar tachtig jaar geleden. De slag wordt nog altijd gezien als de bloedigste veldslag in de wereldgeschiedenis, met zo’n 2,2 miljoen doden in zes maanden tijd.

