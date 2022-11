Erdogan belt Poetin over oorlog en dringt aan op diplomatieke inspanningen

De Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan hebben telefonisch overleg gehad over de oorlog in Oekraïne. Erdogan heeft er op aangedrongen dat er weer diplomatieke inspanningen komen om de strijd te stoppen.

Erdogan zei dat de recente ontmoeting in Turkije tussen topmensen van een Amerikaanse en een Russische geheime dienst belangrijk is geweest om “een onbeheersbare escalatie” te voorkomen.

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Riabkov heeft gezegd dat Rusland het voor mogelijk houdt dat het met de VS op hoog niveau in gesprek gaat over “strategische stabiliteit” zoals ontwapeningskwesties, maar over Oekraïne valt met Washington niet te praten wegens de meningsverschillen. De Kremlinwoordvoerder zei dat er voorlopig geen plannen zijn voor een ontmoeting tussen Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden.

Erdogan probeert sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari te bemiddelen. Hij heeft goede banden met beide landen en heeft geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Er is eerder al onderhandeld tussen Oekraïne en Rusland en daar was ook een overleg op ministersniveau in Turkije onderdeel van.

KIJK. In oktober riep Erdogan ook al op om een einde te maken aan het bloedvergieten

Graandeal

Erdogan is er afgelopen zomer samen met de VN in geslaagd een Oekraïens-Russisch akkoord voor graantransporten tot stand te brengen. Dat maakt het onder meer mogelijk dat vrachtschepen ondanks de oorlogshandelingen veilig over de Zwarte Zee landbouwproducten kunnen uitvoeren uit Oekraïense havens. Daarmee wordt voedselschaarste tegengegaan, want Oekraïne is een grote graanexporteur. Erdogan bedankte Poetin ervoor dat die overeenkomst, die zaterdag zou aflopen, ook door Rusland is verlengd. Ze is nu nu weer vier maanden geldig.

CSTO in Armenië

Poetin heeft afgezien van deelname aan grote internationale conferenties zoals deze week de top van de G20 op Bali, en op de huidige top van landen aan de Stille Oceaan (APEC) in Bangkok is hij ook niet. Rusland is lid van de G20 en lid van de APEC. Wel gaat hij komende week naar een bijeenkomst van de door Moskou gedomineerde Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid (CSTO) in Armenië.