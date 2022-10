Erdogan akkoord om Zweedse premier te ontvangen voor bespreking NAVO-lidmaatschap

Erdogan en Poetin spreken af om van Turkije knooppunt voor gas te maken

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin afgesproken een knooppunt voor aardgas op te zetten in Turkije. Het is de bedoeling dat Europa via die weg gas kan inkopen, zei Erdogan in het Turkse parlement.

19 oktober