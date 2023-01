"Er zijn vier Russische tanks nodig om een Leopard te vernietigen”: Poetin heeft dus maar één optie

De westerse tankleveringen aan Oekraïne zetten Rusland onder druk. Maar is het niet too little, too late ? De westerse Leopard 2-tanks mogen dan wel superieur zijn aan de Russische tegenhangers, Poetin van zijn kant zal de macht van het getal laten spreken. Rusland heeft nog meer dan 10.000 tanks in voorraad - al dan niet in bedenkelijke staat - en het land beschikt bovendien over ‘s werelds grootste tankfabriek. “Treinen met honderden nieuwe gepantserde gevechtsvoertuigen rollen Oekraïne binnen.”

Met zijn “go” voor de levering van Duitse Leopard 2- tanks aan Oekraïne heeft bondskanselier Olaf Scholz een kettingreactie in gang gezet. Andere NAVO-partners en de VS hebben vervolgens ook de uitvoer van gevechtstanks goedgekeurd. In de komende weken zullen 100 tot 150 exemplaren Oekraïne bereiken.

KIJK. Dit is de Leopard 2-tank

Dit brengt Poetin in het nauw. Rusland kan niet concurreren met de kwaliteit van de westerse tanks. Moskou heeft dan ook maar één optie: massaal tanks produceren, repareren en snel naar Oekraïne sturen.

En Rusland kan dat omdat het beschikt over ‘s werelds grootste tankfabriek in de stad Nizjni Tagil in de Oeral. Daar bruist het van de activiteit en worden de klok rond tanks gebouwd en gerepareerd. De verliezen in Oekraïne zijn dan ook enorm en Moskou wordt gedwongen om grote hoeveelheden militair materieel aan te voeren.

“Treinen met honderden nieuwe gepantserde gevechtsvoertuigen rollen Oekraïne binnen”, zegt militair expert en kolonel op rust Wolfgang Richter van de Duitse denktank SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik). Rusland beschikt nog steeds over zeer grote nationale reserves die blijkbaar gereactiveerd zijn. “Ook gaat het niet om het nieuwste materiaal, het gaat wél om grote hoeveelheden”, legt Richter uit in een interview met ‘RedaktionsNetzwerk Deutschland’ (RND).

Verhoudingen op het slagveld

Maar hoe liggen nu de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland? Aan het begin van de Russische invasie had het Oekraïense leger de beschikking over meer dan 1.100 actieve gevechtstanks. Dat is het grootste aantal van Europa ... na Rusland. Maar daar zijn er inmiddels heel wat van vernietigd. Een deel daarvan werd vervangen door oude Sovjettanks uit westerse voorraden, maar die raken stilaan op. Het Westen heeft zich geëngageerd om 100 à 150 moderne tanks te leveren, waaronder Amerikaanse Abrams en Duitse Leopards.

Volledig scherm Leopard 2-tank © EPA

Overmacht

Aan het begin van de oorlog had het Russische leger nog ongeveer 3.300 tanks, waarvan er ongeveer 1.300 in Oekraïne werden vernietigd. Nu zijn de reparaties in volle gang. “Ik schat dat Rusland nog tussen de 10.000 en 11.000 tanks in voorraad heeft, waarvan sommige op dit moment worden gerepareerd”, verklaart commandant Markus Reisner van de Oostenrijkse strijdkrachten aan ‘RND’. Ook de ‘Kiyv Independent’ had het over gelijkaardige schattingen. In de komende weken en maanden zal Rusland ongeveer 2.000 extra tanks naar Oekraïne kunnen sturen, schat de deskundige. Dit betekent dat Rusland op termijn over 4.000 actieve tanks zal beschikken waardoor Oekraïne met een overmacht krijgt af te rekenen.

Doctrine

“De Russische doctrine is altijd een doctrine van massaproductie geweest", verklaart Reisner. “Algemeen wordt aangenomen dat er vier Russische T-72's nodig om één westerse Leopard te vernietigen", legt hij uit. “Wanneer drie T-72's zijn verwoest, kan nog altijd de vierde tank toeslaan en de Leopard vernietigen.” Deze Russische filosofie achter de massaproductie van tanks geldt nog steeds, stelt hij.

Om het Westen te snel af te zijn, probeert Poetin om zo veel mogelijk tanks in recordtempo naar Oekraïne te sturen en een offensief te starten vooraleer de westerse gevechtstanks geleverd zijn. “Het is heel goed mogelijk dat de westerse tanks te laat of in te kleine aantallen in Oekraïne zullen toekomen”, besluit een bezorgde Reisner.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Ooit hadden wij ook Leopards

Volledig scherm Leopard 2 © DM