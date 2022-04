“Er was geen luchtaanval”: slachtoffer bombardement Marioepol duikt plots op in Russische propagandavideo

Marianna Vishemirskaya werd ongewild wereldnieuws toen ze gewond uit een kraamziekenhuis in Marioepol vluchtte. Sindsdien is ze de speelbal geworden van een bitse informatieoorlog. De kersverse moeder duikt nu zelfs op in een propagandafilmpje dat uitgezonden werd op Russische staatsmedia. Daarin geeft ze onder meer aan dat er nooit een luchtaanval geweest is, exact wat het Kremlin verklaart dus. Officieel bewijs is er niet, maar de kans is bijzonder groot dat Vishegirskaya gedeporteerd werd naar Russischgezind terrein. Haar verklaring lijkt bijgevolg onder dwang afgenomen te zijn.

U herinnert zich ongetwijfeld nog de foto van de zwangere vrouw die met bebloed gezicht de trappen van het hospitaal afdaalde. Rusland noemde de beautyblogster in eerste instantie een “actrice met overtuigende make-up”. “Ze kon trouwens niet op die plek zijn, want het extreemrechtse Azov-bataljon van het Oekraïense leger gebruikt dat gebouw als uitvalsbasis”, klonk het.

Nu gooit Moskou het over een andere boeg. In een filmpje van bijna 25 minuten beantwoordt Vishemirskaya de vragen van een Russische blogger. Daarin geeft ze onder meer aan dat het kraamziekenhuis bezet werd door het Oekraïense leger. “Van die militairen kregen we absoluut geen hulp. Integendeel, we moesten ons voedsel afstaan omdat ze vijf dagen niet gegeten hadden.”

In de kaart van Poetin

Op de bewuste negende maart hoorde Vishemirskaya twee explosies. “We waren ‘s nachts aan het slapen toen plots die eerste knal kwam. Was het een luchtaanval? Niemand had blijkbaar vliegtuigen gehoord. Het moeten dus wel raketten geweest zijn.”

Door te ontkennen dat het om een bombardement ging, speelt Vishemirskaya volledig in de kaart van president Vladimir Poetin. Het Kremlin beweert immers dat Oekraïense troepen het ziekenhuis bestookten vanuit een gebouw in de buurt. Bij een aanval uit de lucht zou de verdenking wel op de Russen komen te liggen.

“Niet naar mij geluisterd”

Vishemirskaya geeft tot slot nog aan dat ze niet zo blij was om in die omstandigheden gefilmd te worden. “Ik vroeg om dat niet te doen, want ik was er niet klaar voor en ik wilde ook niet zo gezien worden. Er werd echter niet naar mij geluisterd.”

De videojournalist van persagentschap AP spreekt die stelling met klem tegen. “Ik vroeg hoe het met haar was. ‘Alles oké’, antwoordde ze. Ze had geen probleem met de camera. Op 11 maart, de dag na haar bevalling, zijn we haar opnieuw gaan opzoeken. Op geen enkel moment gaf zij of haar echtgenoot aan dat ze niet gefilmd wilden worden.”

“Wel vliegtuig te horen”

Mstyslav Chernov wijst er ook op dat op videomateriaal wel degelijk het geluid van een vliegtuig te horen is. “Een agent en een soldaat spraken allebei meteen van een luchtaanval. Toen wij de knallen hoorden, zijn we op de twaalfde verdieping van een gebouw gaan filmen. In de verte zagen we twee grote rookpluimen. Het kostte ons 25 minuten om het ziekenhuis te bereiken. Intussen vloog er om de tien à vijftien minuten een vliegtuig over en vonden er over de hele stad luchtaanvallen plaats.”

Nooit recht in de camera

Waar Vishemirskaya op dit moment verblijft, valt niet te achterhalen. Vermoed wordt dat ze - net als duizenden andere inwoners van Marioepol - gedeporteerd werd naar Rusland of de separatistische regio’s Loehansk en Donetsk.

Het valt op dat de vrouw tijdens haar lange monoloog op geen enkel moment recht in de camera kijkt. Een teken dat ze niet achter haar eigen woorden staat en dus onder dwang acteert? Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat Rusland bekende gezichten van de oorlog gebruikt voor propagandadoeleinden. In 2016 bleef niemand onberoerd bij de aanblik van een Syrische jongen die een Russisch bombardement in Aleppo overleefd had. Enkele maanden later verscheen hij lachend op Syrische én Russische tv-zenders.