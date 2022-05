Er komt beweging in zaak rond verdwijning van Maddie McCann: “Bewijs gevonden in camper Duitse verdachte”

UPDATE Amerikanen demonstre­ren voor recht op abortus: "We gaan niet terug naar de tijd van kleerhan­gers"

In verschillende Amerikaanse steden zijn duizenden demonstranten de straat opgegaan om te protesteren tegen het ontwerpbesluit van het Hooggerechtshof dat het federale recht op abortus zou afschaffen. Vooral voor het gebouw van het hof in Washington D.C. en op het Foley-plein in New York staan veel demonstranten.

6:28