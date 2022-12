“Er is geen stroom, geen verwarming en mijn baby ligt aan de beademing”: Amerikaanse vrouw probeert haar kind in leven te houden tijdens historische (sneeuw)storm

Rellen breken uit nadat man (69) vuur opent op straat in Parijs en “buitenlan­ders viseerde”: politie zet traangas in

Een 69-jarige man heeft in het tiende arrondissement van Parijs op straat het vuur geopend en daarbij drie mensen gedood. Drie anderen raakten gewond en een van hen is er ernstig aan toe, meldt het Franse parket. De schutter is aangehouden. Hij staat gekend bij de politie, omdat hij vorig jaar een migrantenkamp aanviel met een zwaard. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is er sprake van een racistisch motief. Kort na het incident kwamen Koerdische demonstranten op straat en kwam het tot rellen met de politie.

