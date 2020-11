“Er gebeuren nare dingen”: Trump trekt naar rechter om tellingen stop te zetten en claimt overwinning in Pennsylvania

Donald Trump wil het tellen van de stemmen in Michigan en Pennsylvania via de rechter laten stopzetten. Die twee staten zijn cruciaal om de winnaar van de presidentsverkiezingen aan te duiden. Zijn rivaal Joe Biden heeft een kleine voorsprong in Michigan, maar die groeit wel. In Pennsylvania heeft Trump voorlopig nog wel een vrij comfortabele voorsprong van 52,3 procent, maar er dienen nog honderdduizenden stemmen geteld te worden. Verwacht wordt dat Biden daar nog een serieuze inhaalbeweging zal maken, geen enkele instantie heeft de president dan ook al tot winnaar uitgeroepen. Toch claimt het campagneteam van Trump nu al de zege. Daarnaast vraagt het Republikeinse kamp ook om de stemmen in Wisconsin opnieuw te tellen.

De Republikeinen eisen dat er in Michigan en Pennsylvania niet meer geteld wordt totdat zij beter toezicht kunnen houden. Ze willen ook een hertelling van de stembiljetten die al geteld zijn toen zij nog niet voldoende controle konden uitoefenen. “Ons team heeft geen toegang gekregen tot verschillende stemlocaties. Nochtans is dat volgens de wet gegarandeerd”, klinkt het.

Lees ook PREMIUM ANALYSE. Joe Biden staat nu écht wel op kop

“In Pennsylvania gebeuren nare dingen”, vult campagneleider Justin Clark aan. “Democraten proberen Republikeinse stemmen teniet te doen.” Voorlopig is er echter geen bewijs dat er gesjoemeld zou worden.

“Simpele wiskunde”

Volgens het campagneteam staat een zege voor Trump in Pennsylvania bovendien nu al vast. “Dat is geen onderbuikgevoel, maar simpele wiskunde”, aldus het hoofd van het team. Volgens Fox News is 85 procent van de stemmen geteld en staat Trump op 52,3 procent, tegenover ruim 46 procent voor Biden. Het verschil is ruim 300.000 stemmen.

“Sprake van onregelmatigheden”

In Wisconsin zou er volgens Trump opnieuw geteld moeten worden. Dat is toegelaten als het verschil tussen beide kandidaten lager ligt dan één procent.

Biden verzamelde daar 1.630.389 stemmen, goed voor 49,4 procent. Trump haalde 1.609.879 stemmen binnen, oftewel 48,8 procent. Het verschil bedraagt dus net iets meer dan 20.000 stemmen.

“Er zijn berichten van onregelmatigheden in verscheidene regio’s in Wisconsin. Dat roept serieuze twijfels op over de geldigheid van de resultaten. We zullen onmiddellijk een hertelling aanvragen”, aldus campagnemanager Bill Stepien. Een medewerkster van de kiescommissie liet alvast weten dat er nog eens dubbel gecontroleerd zal worden.

2,6 miljoen euro

Trump zal voor die hertelling ongeveer drie miljoen dollar (ongeveer 2,6 miljoen euro) op tafel moeten leggen. Zijn entourage is alvast begonnen met een inzamelactie om daarvoor de nodige fondsen te werven.

Zo kregen de aanhangers van Trump e-mails waarin hen gevraagd wordt om geld te storten. Er staat onder meer te lezen dat de Democraten proberen om de verkiezingen te “stelen”.

Als reactie richtte ook Biden een fonds op. Hij wil ervoor zorgen dat elke stem geteld wordt. “Het is niet Donald Trump die de uitslag van deze verkiezingen bepaalt”, aldus de Democraat in een tweet. Zijn ‘running mate’ Kamala Harris riep haar supporters op om 5 dollar te schenken. “We zijn klaar om terug te vechten. Ons werk kan weken duren en we hebben uw hulp nodig.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Nog maar het begin”

Het lijkt er nu sterk op dat de president vooral de legitimiteit van de verkiezingen probeert te ondergraven. “Dit is nog maar het begin”, stelt professor internationale politiek Jonathan Holslag in het VTM Nieuws. “Trump zal al zijn advocaten in stelling brengen om hertellingen te eisen. Dat kan nog weken in beslag nemen.”

“Van in het begin zei hij al dat alle resultaten om middernacht bekend moesten zijn. Dat heeft hij nu ook met zijn speech ook zo geclaimd. Alle stemmen die nadien nog volgden, valt in zijn opzicht onder de noemer ‘fraude’.”

“Bijzonder moeilijk besturen voor Biden”

“Het gevolg van dit soort acties is heel veel rusteloosheid”, gaat Holslag verder. “De strijd zal niet alleen gevoerd worden in gerechtshoven, maar ook op straat. Hij zal zijn harde aanhang aanwakkeren en dan valt nog maar te zien hoe hij dat gewoel weer onder controle wil krijgen.”

“Trump zal nog proberen om stokken in de wielen te steken, maar ik verwacht dat hij op het eind van de rit toch in het zand zal moeten bijten. Op langere termijn zal het wantrouwen in de nationale overheid wel groter dan ooit zijn. Voor Biden zal het dus bijzonder moeilijk besturen worden.”

Ook vorige keer herteld

Wisconsin is goed voor tien kiesmannen. Trump won er vier jaar geleden onverwacht, met net iets meer stemmen dan Hillary Clinton. Ook toen was er een hertelling, het verschil met de eerste ronde bedroeg slechts 131 stemmen.