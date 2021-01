Enorme kettingbotsing met 134 auto's in Japan tijdens sneeuwstorm

Openbaar aanklager: "Trump kan aange­klaagd worden wegens aanzetten tot geweld"

18 januari De aftredende Amerikaanse president Donald Trump kan aangeklaagd worden voor een misdrijf waarvoor hij zes maanden in de cel kan belanden. Dat heeft de openbaar aanklager van District of Columbia, Karl Racine, gezegd in een interview aan MSNBC, zo meldt CNN.