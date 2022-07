Enorme brand vernielt 20 huizen in Texaanse buitenwijk

In Texas heeft een grasmaaier een enorme brand veroorzaakt. De maaier raakte een stuk puin en er ontstond een kleine vonk, maar dat was genoeg om het extreem droge gras in vuur en vlam te zetten. De brand verspreidde zich razendsnel over de heuvel richting een buitenwijk in Balch Springs. Zeker 20 huizen raakten beschadigd vooraleer de brandweer de brand onder controle kreeg.