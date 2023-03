Enorme brand raast door Rohingya-vluchtelingenkamp in Bangladesh, 12.000 vluchtelingen dakloos

“Grootste drugs­vangst ooit in Australië”: politie gebruikt nepcocaïne om drugsbende in de val te lokken

In Australië heeft de politie nepcocaïne gebruikt om een bende drugsdealers in de val te lokken. De succesvolle missie, ‘Operation Beech’, leidde tot twaalf arrestaties. Agenten konden 2,4 ton cocaïne met een straatwaarde van 1 miljard Australische dollar (ongeveer 635 miljoen euro) onderscheppen. Dat is gelijk aan de helft van de geschatte jaarlijkse consumptie in Australië. De drugsvangst is dan ook de grootste ooit in het land. “De operatie is een duidelijke boodschap aan internationale dealers: jullie dodelijke drugs zijn hier niet welkom”, zegt politiecommissaris Col Blanch.