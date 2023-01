Enorme brand in haven van Marbella legt 80 plezierboten in de as, schade loopt op tot in de miljoenen

Olivier Vandecas­tee­le is hongersta­king gestopt na veroorde­ling tot celstraf van 40 jaar en 74 zweepsla­gen

Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-medewerker die in Iran veroordeeld is tot een celstraf van 40 jaar en 74 zweepslagen na een schijnproces, is niet langer in hongerstaking. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) vandaag gezegd in de Kamer. Zijn gezondheidstoestand zou relatief stabiel zijn, al is hij wel fel vermagerd.

17:02