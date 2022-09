Enorme bosbrand in Oregon geraakt niet onder controle

Gezin trekt wereld rond vooraleer kinderen blind worden: “We willen hun visueel geheugen vullen met allermooi­ste beelden, nu het nog kan”

Hun dochter Mia was nog maar drie jaar oud toen het Canadese echtpaar Edith Lemay en Sébastien Pelletier voor het eerst merkte dat ze problemen had met haar gezichtsvermogen. Ook bij twee andere zonen werd dezelfde zeldzame genetische aandoening vastgesteld. Het verdict was dan ook hard: drie van hun vier kinderen zouden blind worden. Nu doet het koppel er alles aan om de kleintjes zo veel mogelijk van de wereld te laten zien vooraleer het noodlot toeslaat.

