Enorm zware dodentol na aardbeving in Afghanistan: al 950 doden en ruim 600 gewonden

Een woordvoerder van de taliban verklaarde dat tientallen huizen zijn verwoest in vier getroffen districten in de provincie. Volgens plaatselijke media is ook een dorp volledig verwoest.

Volgens Pakistaanse bronnen was de beving ook ver in het land te voelen, zoals in de hoofdstad Islamabad en ook in Lahore in het oosten. Over mogelijke slachtoffers en schade in Pakistan is nog niets gemeld.