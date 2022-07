Enorm schandaal rond misbruik van meer dan duizend kinderen in Engelse stad Telford

Celebrities ‘Kinder­vriend’ had zelfs seks met lijken: docu legt gruwel van pedofiel Jimmy Savile bloot

Hij was in de jaren 60 de populairste dj van Groot-Brittannië, alomtegenwoordig op radio én tv, had banden met prins Charles en Margaret Thatcher en zette zich in voor ontelbare goede doelen. Maar toen Jimmy Savile in 2011 stierf, bleek dat achter dat beminnelijke uiterlijk een monsterlijke pedofiel verschool, die meer dan 500 slachtoffers maakte. In de nieuwe Netflixdocumentaire ‘Jimmy Savile: A British Horror Story’ wordt onderzocht hoe hij zo lang z'n gang kon gaan. “Hij raakte me onder m’n ziekenhuisgewaad aan. Tien, vijftien seconden. Toen keek hij me aan en zei: ‘Wel, dat zal je wel opvrolijken.’”

