Enorm Russisch konvooi boekt geen voortgang: “Soldaten plunderen supermarkten op zoek naar eten”

ONZE OPINIE. Onze energieaf­han­ke­lijk­heid en defensie komen in het vizier. Waarom is er altijd een crisis nodig om op te merken waar de wielen zijn afgedraaid?

“De wereld is veranderd. Het is wel oorlog.” Dat gaf Tinne Van der Straeten (Groen) aan toen ‘VTM Nieuws’ haar voor de zoveelste keer bevroeg over de kernuitstap. We mogen het geen bocht noemen. We mogen wel zeggen dat de twee opties nog op tafel liggen, maar dat het wel oorlog is. Tinne Van der Straeten bevindt zich nog op exact dezelfde plaats als enkele maanden geleden, toen Egbert Lachaert nog geloofde dat een lijk niet meer te reanimeren viel. Naast de prijs en de bevoorradingszekerheid duikt nu plots een derde argument op in het verhaal van de kernuitstap: de energieafhankelijkheid.

6:49