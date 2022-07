Enorm beeldscherm valt op podium tijdens concert in Hongkong: twee gewonden

Sint-Niklaas Zuid-Koreaanse boy- en girlbands krijgen ook hier voet aan de grond: superfans openen eerste K-popwinkel in Sint-Niklaas

Sanny Huyben (42) en haar dochter zijn al jaren superfans van het springerige Zuid-Koreaanse muziekgenre K-pop, en hebben nu ook hun eigen fysieke K-popwinkel geopend in de De Cauwerstraat in Sint-Niklaas. “Door de verkoop van platen en merchandising willen we de artiesten hier bekender maken”, klinkt het bij de vrouwen.

