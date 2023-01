Enkele duizenden naar betogingen van 'gele hesjes' in Frankrijk

Ook in Nederland ernstig hondeninci­dent: politie schiet agressieve hond dood na drieste aanval op zijn eigen baasjes

Een Nederlandse man (52) en vrouw (47) zijn gisterenmiddag in hun woning aan de Olmendaal in Rotterdam-Vreewijk aangevallen door hun eigen hond. De gealarmeerde politie heeft het dier dood moeten schieten. In de eerste melding van de slachtoffers werd aangeven dat de hond de hand van de man er af zou hebben gebeten. Wat het exacte letsel is, wordt in het ziekenhuis onderzocht.

