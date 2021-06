Enkel Ierland niet klaar voor coronacertificaat

Donderdag treedt de verordening over het certificaat in werking. Dan moeten alle lidstaten het document erkennen waarin wordt aangegeven dat de houder gevaccineerd is, een negatieve coronatest heeft ondergaan of hersteld is van een besmetting. Het systeem dient in de eerste plaats om grensoverschrijdend reizen makkelijker te maken, maar de Commissie beveelt het certificaat ook aan voor binnenlandse doeleinden, zoals de toegang tot festivals.