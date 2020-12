Enige veroordeelde voor brutale moord op Britse studente (21) in Italië mag celstraf omzetten in taakstraf

De 33-jarige Ivoriaan Rudy Guede moet niet terug naar de gevangenis en mag de rest van zijn celstraf omzetten in een taakstraf. Dat heeft een Italiaanse rechtbank beslist. Guede werd in 2008 veroordeeld voor de brutale moord op de Britse studente Meredith Kercher in Perugia. Eerder hadden ook de Amerikaanse Amanda Knox en haar Italiaanse vriend zware straffen gekregen voor hun betrokkenheid bij de moord, maar ze werden later vrijgesproken.

Rudy Guede was uiteindelijk de enige die definitief veroordeeld werd voor de gruwelijke moord op de 21-jarige Britse uitwisselingsstudente Meredith Kercher. Hij kreeg aanvankelijk 30 jaar cel, maar dat werd in beroep herleid tot 16 jaar. Wegens goed gedrag mocht hij in 2017 de gevangenis soms verlaten om te gaan werken in een bibliotheek in de Italiaanse stad Viterbo. Toen de coronapandemie uitbrak en de bib sloot, ging hij als vrijwilliger aan de slag bij Caritas. Volgens zijn advocaat is Guede ook een master in geschiedenis aan een universiteit in Rome aan het afronden. En nu moet hij van de Italiaanse rechter zelfs helemaal niet meer terug naar de gevangenis. Hij mag de laatste jaren van zijn straf - in principe tot 2024 -uitdoen door een taakstraf ten dienste van de gemeenschap uit te voeren.

Zijn slachtoffer, Meredith Kercher, betrok in 2007 hetzelfde huis als de toen 20-jarige Amerikaanse studente Amanda Knox. Op 1 november 2007 werd Kercher verkracht en met messteken gewelddadig om het leven gebracht in dat gebouw. Haar lichaam werd halfnaakt aangetroffen in haar slaapkamer. Haar keel was overgesneden.

DNA van Rudy Guede, geen onbekende toen voor de Italiaanse politie, werd op het lichaam van het slachtoffer gevonden. Guede werd in 2008 veroordeeld voor de moord op Kercher. Een jaar later werden Amanda Knox en haar toenmalige Italiaanse vriend Raffaele Sollecito in een apart proces eveneens veroordeeld. Ze kregen respectievelijk 28 en 25 jaar cel voor de moord op Knox’ Britse kotgenote. Na vier jaar cel sprak een rechter het koppel vrij voor hun vermeende betrokkenheid bij de vreselijke misdaad.

Volledig scherm Amanda Knox tijdens haar proces in beroep in 2011. © REUTERS

De zwaar gemediatiseerde zaak deed heel wat stof opwaaien, ook buiten Italië. Velen bleven in de schuld van Amanda Knox geloven, zelfs nadat ze in maart 2015 definitief volledig vrijuit ging.

Rudy Guede had enkele dagen na de moord Perugia verlaten en was naar Duitsland gevlucht. Na zijn uitlevering aan Italië koos de toen 20-jarige man uit Ivoorkust, die al sinds zijn vijfde in Perugia woonde, als enige verdachte voor een snelrechtprocedure. Hij werd veroordeeld en draaide uiteindelijk als enige op voor de moord.

