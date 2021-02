Engelsen dromen van ‘coronafeestdag’ op 21 juni, regering moet officieel reageren op succesvolle petitie

Coronabe­smet­ting bij zwangere vrouwen zorgt niet voor hoger risico bij baby

15:28 Als een zwangere vrouw besmet is met het coronavirus, wordt het risico dat de baby in de baarmoeder of na de geboorte sterft niet groter. Dat bevestigt een studie van het Imperial College London die dinsdag werd gepubliceerd in het tijdschrift "Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology".