Engelse ziekenhuizen stromen over: “De snelheid waarmee we mensen binnenkrijgen, is gigantisch”

In het Verenigd Koninkrijk kwam er afgelopen zaterdag een recordaantal besmettingen bij, namelijk meer dan 57.000 in één dag. Veel ziekenhuizen liggen bomvol. Momenteel bezetten coronapatiënten in Engeland 20.426 bedden. Dat zijn er bijna 1.500 meer dan in april, toen de epidemie haar piek bereikte. In Londen verdubbelde het aantal opnames van coronapatiënten op intensieve zorgen van 300 naar 636 in slechts twee weken tijd.