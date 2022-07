Engelse voetbalsters willen af van witte shorten: “Niet praktisch tijdens menstruatie”

Beth Mead, speler bij de Nationale Ploeg van Engeland bevestigt dat de vraag is doorgegeven aan Nike, de maker van de tenue’s: “Hopelijk veranderen ze de kleur. Het is fijn om een volledig witte tenue te hebben, maar het is niet altijd praktisch tijdens die tijd van de maand. We maken er het beste van, maar we hebben het al in het team besproken en ook richting Nike gestuurd.” Mead heeft echter geen voorkeur voor de nieuwe kleur van de shorten: “Zolang ik voor mijn land mag spelen, maakt het me niet uit wat ik draag.”