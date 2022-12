Engelse voetbalfan stoot op indrukwekkende spookstad in Qatar en filmt privérondleiding met beveiligingsagent

Prijspla­fond op Russische olie treedt in werking

Het door de Europese Unie, Australië en de G7-landen ingestelde prijsplafond voor Russische olie treedt op maandag in werking. Het doel van de maatregel is om de inkomsten van Rusland te verminderen, waarbij Moskou wel de kans krijgt om de wereldmarkt te bevoorraden. De maatregel houdt in dat alleen olie die wordt verkocht tegen een prijs van 60 dollar per vat of minder kan worden geleverd.

12:05