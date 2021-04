Engelse parken geplaagd door dronken tieners, politie roept ouders op: “We hebben jullie hulp nodig”

Jongeren die hun vrijheid terugeisen, staan in Engeland niet in de schijnwerpers, maar wel jongelui die te diep in het glas hebben gekeken. De politie had er de voorbije week de handen vol met beschonken tieners naar huis te brengen en richtte zich tot de ouders. “We hebben uw hulp nodig.”

Ook over Het Kanaal klom het kwik deze week tot boven de 20 graden. Net als bij ons bracht dat heel wat jongeren op de been in onder meer parken in verschillende Engelse steden. Onder andere in Londen, Manchester, Leeds en Nottingham troepten feestvierders samen om van de lentezon en vriendschap te genieten. Aandacht voor het coronavirus en de geldende maatregelen in de strijd tegen Covid-19, was daar vaak niet bij, meldt The Mirror.

Heel wat jongeren keken bovendien te diep in het glas. In meerdere parken greep de politie in en werden dronken tieners naar huis geëscorteerd.

“Opnieuw moesten we een dronken kind van het park naar huis brengen”, tweetten agenten van Harborough vlakbij Leicester en Lutterworth in de buurt van Manchester woensdagavond. “We hebben toegewijde agenten die van park naar park trekken en proberen alles onder controle te houden. Maar we kunnen dit niet alleen aan, we hebben uw hulp nodig”, luidde het in een boodschap aan de ouders.

Phil Knowles, een gemeenteraadslid in Harborough, beschuldigde de feestvierders van “het opzetten van een nieuwe Covid-19-tijdbom”.

Volgens de politie van Dorset was de chaos van deze week te wijten aan de “enigszins vage” communicatie van de autoriteiten. Politiechef James Vaughan leek met beschuldigende vinger richting van premier Boris Johnson te wijzen. Die had maandag op een persconferentie de slogan ‘blijf thuis’ vervangen door de nieuwe slagzin: ‘blijf in de buurt’.

De politie hekelt dat hier geen regelgeving achter zit, denk aan een verplaatsingsverbod, waardoor de handhaving van Johnsons oproep in de praktijk erg moeilijk is.

