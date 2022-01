Engeland schaft verplichte coronatest voor gevaccineerde reizigers af

REPORTAGE. De dag dat Frankrijk de vaccinatie­pas invoert: “De logica ervan gaat mijn petje te boven”

Vanaf vandaag moeten alle Fransen ouder dan zestien, maar ook buitenlandse bezoekers, hun vaccinatiepas tonen willen ze op café of restaurant, op het openbaar vervoer of op de skipiste. Die pas krijg je enkel indien je tweede vaccin niet langer dan zeven maanden geleden is gezet. In Lille zijn de reacties op de verstrenging verdeeld: van goedkeuring over onverschilligheid tot afkeuring wegens “zinloos.”

