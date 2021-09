Engeland krijgt nieuw reisbeleid vanwege hoge vaccinatiegraad

Eerste coronapro­ces na uitbraak in Ischgl: weduwe eist 100.000 euro van Oostenrijk­se staat

12:29 In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is vrijdag de eerste in een reeks rechtszaken van start gegaan die verband houden met een grote corona-uitbraak begin vorig jaar in het populaire skioord Ischgl in Tirol. Eerst aan de beurt zijn de zoon en een weduwe van een Oostenrijker die overleed na een coronabesmetting.