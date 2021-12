Engeland in lockdown? Britse gezondheidsminister wil strengere coronamaatregelen niet uitsluiten

De Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid weigerde op zondag bij de openbare omroep BBC nieuwe coronamaatregelen voor Engeland uit te sluiten. “Er zijn geen garanties in deze pandemie", zei Javid toen hem gevraagd werd of er een korte lockdown of andere maatregelen voor Kerstmis zouden komen.

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Terwijl de regering van Boris Johnson om de haverklap in de verlegenheid wordt gebracht — door het aftreden van de Brexit-minister en feestjes tijdens lockdowns — slaat de omikronvariant wild om zich heen in Groot-Brittannië. Die is ondertussen al dominant in Engeland en Britse experts vrezen het ergste, ondanks het recordtempo aan boostervaccinaties. In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels twaalf mensen overleden na besmetting met de omikronvariant van het coronavirus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Britse gezondheidsminister Javid weigerde dan ook bij de BBC strengere coronamaatregelen of zelfs een korte, strenge lockdown voor Engeland uit te sluiten. Zo’n “circuit breaker” wordt volgens geruchten door de Britse regering overwogen. Daarbij zouden er bijvoorbeeld restricties komen voor de horeca. “Op dit moment moeten we alles in de gaten houden”, zei Javid zondag.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schotland heeft al strengere maatregelen getroffen. Er wordt aan de bevolking gevraagd om sociale contacten te beperken tot drie huishoudens, in de aanloop naar Kerstmis. In Wales zijn nachtclubs gesloten vanaf 27 december. Volgens de burgemeester van Londen Sadiq Khan zijn nieuwe coronamaatregelen voor Engeland “onvermijdelijk”.

Slechte timing voor Boris Johnson

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson. © AFP

Strengere maatregelen invoeren, zoals een korte lockdown, zou wel betekenen dat het Britse parlement uit vakantie moet komen. Dat kan, bevestigde de gezondheidsminister, maar zou ook de premier Boris Johnson in nog meer problemen kunnen brengen.

Hij bevindt zich nu al in een diepe politieke crisis. Zo stapte Brexit-minister en belangrijke bondgenoot van de premier David Frost zaterdag op. Frost liet optekenen dat zijn verzet tegen een mogelijke lockdown een van de redenen van die beslissing was.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook blijven artikels in Britse media over vermeende feestjes van Johnson en zijn entourages tijdens lockdowns zich opstapelen. In die context een “circuit breaker" of andere strenge coronamaatregelen verdedigen en er een meerderheid voor vinden, zal een opgave worden voor Johnson.

De vraag is of nu fors ingrijpen niet te laat komt voor Groot-Brittannië. Volgens professor sociale psychologie Stephen Reicher, een lid van de Britse expertenraad Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), moet het in ieder geval voor kerst gebeuren.

Na Kerstmis “is het waarschijnlijk te laat. Tegen die tijd hebben we al een hoge piek aan infecties gehad, met de impact ervan op de maatschappij”, zei hij op de radio volgens ‘The New York Times’.

In de studio van VTM NIEUWS verwees Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zondag naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk, dat volgens hem dat “ongeveer dezelfde vaccinatiegraad heeft met de derde prik als Vlaanderen”. “Zij lopen voorop met omikron. Wat daar de komende weken in de ziekenhuizen gaat gebeuren, dat zal wellicht dicteren wat er hier ook moet gebeuren”, zei De Wever. Bekijk hieronder het volledige interview.