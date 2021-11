Energieminister VS wil onmiddellijke productieverhoging OPEC+

In een interview met zakenzender CNBC op de klimaattop COP26 in het Schotse Glasgow zei Granholm dat een hogere olieproductie nodig is om te voorkomen dat mensen in de wintermaanden last krijgen van de hoge prijzen. Vanwege de sterke vraag door het economisch herstel van de coronacrisis zijn de olieprijzen naar de hoogste niveaus in jaren gestegen, waardoor de inflatie in veel landen wordt aangewakkerd omdat de energieprijzen stijgen.