Energieminister vraagt aan 8 miljoen Australiërs het ‘s avonds 2 uur lang zonder elektriciteit te doen

Tussen 18 en 20 uur gaat het licht uit bij gezinnen in New South Wales, de Australische deelstaat waartoe ook de grootste stad van het land, Sydney, behoort. Dat vraagt minister van Energie van Australië, Chris Bowen, met aandrang aan 8 miljoen landgenoten. De overheid wil zo de energiecrisis het hoofd bieden en maakt zich sterk dat er geen stroomonderbrekingen aankomen.

Energieminister Chris Bowen vindt dat inwoners van New South Wales voortaan ‘s avonds twee uur lang beter geen elektriciteit gebruiken. “Als je de keuze hebt wanneer je bepaalde zaken laat lopen, doe het dan niet tussen 18 en 20 uur”, zei hij op televisie. Zijn vraag om zoveel mogelijk elektriciteit te sparen komt er nadat de Australische energiemarkt zwaar verstoord werd door de fors gestegen energieprijzen. Down Under breekt de winter aan.

Australië wekt nog altijd driekwart van haar elektriciteit op met steenkool, iets waar het land al lang voor onder vuur ligt. De Aussies investeren veel te weinig in hernieuwbare energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen, luidt de kritiek. Het land is een van de grootste exporteurs van steenkool en vloeibaar gas ter wereld, maar sinds vorige maand kampt het met een stroomcrisis.

De steenkoolvoorziening in Australië is verstoord door technische problemen in twee belangrijke mijnen. Verder vielen eerder dit jaar verschillende steenkoolcentrales in New South Wales en Queensland uit door overstromingen. En dan zijn er nog de stijgende energieprijzen wereldwijd door de Russische oorlog in Oekraïne. Ook Down Under voelen ze daar de afgelopen weken de impact van.

Markt opgeschort

Door de onverwachte storingen en het geplande onderhoud is momenteel ongeveer een kwart van de capaciteit van de met steenkolen opgewekte elektriciteit niet voorhanden. Dat terwijl de vraag naar stroom gestegen is door de koude in Australië waar het nu winter is, en doordat de economie er na de coronacrisis weer op gang komt.

Door de stijgende energieprijzen voerde de Australische energieregulator AEMO (Australian Energy Market Operator) een plafond van 300 AUD (200 euro) per megawattuur in. Dat hield sommige producenten tegen om nog energie op het net te zetten, omdat de productieprijs voor hen hoger lag dan de plafondprijs. Woensdag besloot AEMO de markt op te schorten. Dat gebeurde nooit eerder. De stroomnetbeheerder bepaalt voorlopig zelf de prijs en zal de producenten compenseren voor het verlies. Hoelang de opschorting zal duren, is niet bekend. In een verklaring zegt AEMO dat het plafond van de energieprijs zal blijven gelden tot de cumulatieve elektriciteitsprijzen weer onder de drempel duiken.