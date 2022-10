Emotionele foto’s tonen afscheid en crematie van slachtoffers crèchedrama, Thailand wil wapenwetgeving aanscherpen

Duizenden Thaise rouwenden hebben zich dinsdagavond in tempels verzameld om de slachtoffers van het crèchedrama in Uthai Sawan een laatste groet te brengen. Mooie, emotionele, maar ook keiharde foto’s tonen hoe de slachtoffers gisteravond gecremeerd werden: rijen witte kinderkisten werden gelijktijdig in brand gestoken. Niemand die kan vatten wat de dader, een in ongenade gevallen agent, bezielde toen hij vorige week het kinderdagverblijf binnenwandelde en in een razernij 36 mensen doodschoot, onder wie 24 kleuters. Thailand wil nu in ieder geval de voorwaarden voor wapenvergunningen aanscherpen en om de drie à vijf jaar een controle opleggen.

Lange rijen van rouwenden verzamelden dinsdagavond in het normaal slaperige stadje Uthai Sawan, in het noordoosten van Thailand. Ze kwamen daar samen om de slachtoffers van het bloedbad in een kinderdagverblijf een laatste eer te bewijzen. Velen legden bloemen neer, velen huilden.

Buiten de Wat Rat Samakee-tempel vulde wat later de lucht zich met een felle oranje gloed. De kisten van negentien slachtoffers van het drama werden er samen in brand gestoken. Het ging om één lerares en achttien kinderen tussen 2 en 5 jaar oud. Iets daarvoor waren hun witte doodskisten één voor één naar de plaats voor de crematie gedragen door familieleden en politieagenten.

“De lerares zal de weg wijzen en de achttien kinderen zullen haar volgen op weg naar de hemel”, sprak de abt van de tempel aan het begin van de ceremonie. “Zo geloven wij dat het zal gaan en zo is de wens van de ouders en iedereen die hen hier mee het pad wijst.” Bovenop de kisten stonden foto’s van de slachtoffers, ervoor lagen knuffels en speelgoed. (Lees verder onder de foto’s)

Het was de 34-jarige Panya Khamrap, een voormalige politieagent die in januari ontslagen werd wegens drugsbezit, die vorige week donderdag dood en vernieling zaaide in een kinderdagverblijf in het stadje. Hij had op de ochtend van zijn aanval in de rechtszaal moeten voorkomen wegens drugsbezit. Daarna trok hij naar het kinderdagverblijf met een legaal verkregen wapen en een mes. Zijn moordpartij eindigde bij hem thuis, zo’n 3 kilometer verderop, waar hij ook zijn vrouw en kind doodde en vervolgens zichzelf van het leven beroofde.

Uit een autopsie is gebleken dat hij niet onder de invloed van drugs was op het moment van de feiten. De man zou volgens de autoriteiten door het lint zijn gegaan door het verlies van zijn baan en relatieproblemen.

Wapens in Thailand

Het drama heeft een debat op gang gebracht over wapens in Thailand, waar ongeveer 15 procent van de bevolking minstens één wapen bezit.

Het Zuidoost-Aziatische land wil nu de voorwaarden voor wapenvergunningen aanscherpen en om de drie à vijf jaar een controle opleggen, meldt minister van Binnenlandse Zaken Anupong Paojinda. "Voor degenen die hun vergunning al hebben, komt er om de drie tot vijf jaar een controle, een test die voorheen niet bestond", zei hij woensdag op een persconferentie in Bangkok. De minister verklaarde ook dat het antecedentenonderzoek voor wie een wapen wil, strenger wordt.

Het profiel van de dader heeft eveneens vragen doen rijzen over de geestelijke gezondheid van wapenbezitters. "Onze hercertificering zal rapporten over de geestelijke gezondheid omvatten, we zullen overwegen of we bewijzen van artsen nodig hebben", aldus de minister nog. "Als een ambtenaar een wapen wil bezitten, moet zijn leidinggevende ook verklaren dat deze persoon geen alcohol- of gedragsprobleem heeft.”

De regering hoopt verder houders van illegale wapens aan te moedigen om deze bij de autoriteiten in te leveren door hen vrij te stellen van mogelijke sancties. Details over die maatregel zijn nog wel niet verder gespecificeerd.

Met vragen over zelfdoding kun je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.

Vandaag kwamen de familieleden de assen van hun overledenen ophalen.

