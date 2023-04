Emotionele beelden: Oekraïense soldaat belt na gevangenenruil in tranen naar zijn moeder

Meedogenlo­ze Wag­ner-baas rekruteert via telefoon: “Als hij met tank over dode Oekraïners kan rijden, dan is hij een tanksol­daat”

De Wagnergroep heeft veel strijders verloren in de strijd om Bachmoet in Oost-Oekraïne en zoekt dringend nieuwe vrijwilligers. Dat de nood hoog is, blijkt uit een video - die je bovenaan kan bekijken - waarin de Wagner-baas hoogstpersoonlijk de telefoon opneemt om te rekruteren. Het huurlingenleger strooit met - naar Russische normen - riante vergoedingen en moderne uitrustingen, zo staat bovendien te lezen in een open brief.